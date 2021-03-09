Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В США 12 штатов подали иск к Байдену из-за климатического указа
Общество
Юная скрипачка из Подмосковья представит РФ на фестивале в Швейцарии
Интернет
WhatsApp может перестать работать на старых iPhone
Спорт
Боец UFC Абубакар Нурмагомедов проведет бой против американца Гудена
Мир
Создатели «Спутника V» потребовали извинений от ЕМА за слова о вакцине
Интернет
Цена первого сообщения основателя Twitter выросла на аукционе до $2,5 млн
Мир
Байден назвал сексуальное насилие в ВС США угрозой нацбезопасности
Общество
Вильфанд предупредил о «величавом» уходе зимы из Европейской России
Культура
Лоза прокомментировал выбор певицы Manizha на «Евровидение-2021»

Боец UFC Абубакар Нурмагомедов проведет бой против американца Гудена

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец UFC в полусредней весовой категории Абубакар Нурмагомедов проведет 27 марта в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата поединок с американцем Джаредом Гуденом. Об этом во вторник, 9 марта, сообщили в команде американского спортсмена, передает ТАСС.

«Джаред проведет бой против Абубакара Нурмагомедова 27 марта», — сказал собеседник агентства.

Абубакар Нурмагомедов — двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Для российского бойца это будет уже второй бой в UFC, предыдущий, состоявшийся 9 ноября 2019 года, закончился для него поражением от немца Давида Завады.

В ММА на счету Абубакара Нурмагомедова 19 боев, в которых он одержал 15 побед и потерпел три поражения, еще один поединок завершился вничью.

7 марта глава UFC Дэйна Уайт встретился с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым на турнире в Лас-Вегасе и предложил ему вернуться в смешанные единоборства (MMA). Уайт спросил россиянина, не хочет ли тот поучаствовать в поединке в сентябре, в ответ на это, по словам главы UFC, Хабиб только засмеялся.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021