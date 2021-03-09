Боец UFC Абубакар Нурмагомедов проведет бой против американца Гудена

Российский боец UFC в полусредней весовой категории Абубакар Нурмагомедов проведет 27 марта в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата поединок с американцем Джаредом Гуденом. Об этом во вторник, 9 марта, сообщили в команде американского спортсмена, передает ТАСС.

«Джаред проведет бой против Абубакара Нурмагомедова 27 марта», — сказал собеседник агентства.

Абубакар Нурмагомедов — двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Для российского бойца это будет уже второй бой в UFC, предыдущий, состоявшийся 9 ноября 2019 года, закончился для него поражением от немца Давида Завады.

В ММА на счету Абубакара Нурмагомедова 19 боев, в которых он одержал 15 побед и потерпел три поражения, еще один поединок завершился вничью.

7 марта глава UFC Дэйна Уайт встретился с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым на турнире в Лас-Вегасе и предложил ему вернуться в смешанные единоборства (MMA). Уайт спросил россиянина, не хочет ли тот поучаствовать в поединке в сентябре, в ответ на это, по словам главы UFC, Хабиб только засмеялся.