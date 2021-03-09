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Витас пошутил по поводу отправки на «Евровидение-2021» Димы Билана

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Певец Витас прокомментировал российский национальный отбор на «Евровидение-2021» и в шутку предложил отправить на конкурс Диму Билана, который уже дважды представлял на нем Россию и оба раза показал высокие результаты (первое и второе место). Об этом в понедельник, 8 марта, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Однако такое заявление Витас сделал, когда уже было известно, что на европейское песенное соревнование поедет певица Manizha.

«Если с иронией говорить, то на «Евровидение» надо посылать тех людей, которые показали уже какой-то результат. Вот пусть Дима Билан и едет, он всегда хорошо выступает», — сказал артист.

При этом, по его словам, «уважающий себя исполнитель никогда не будет участвовать в конкурсах».

На участие в «Евровидении-2021» претендовали группы «2Маши» и Therr Maitz, а также певица Manizha. Представителя определили в результате национального голосования зрителей в специальном праздничном шоу.

Ранее в этот день российская группа Little Big отказалась представлять Россию на конкурсе.

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