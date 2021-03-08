Верховный суд США отклонил последнюю апелляцию Трампа по выборам

Верховный суд США отклонил последнюю из трех апелляций бывшего президента Дональда Трампа по результатам прошедших в ноябре выборов на высший пост страны. Об этом 8 марта сообщает Reuters.

Суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая отклонила иск Трампа с требованием не засчитывать результаты тысяч голосов в Висконсине, который республиканец проиграл демократу Джо Байдену с разрывом в 20 тыс. голосов. Комментариев от суда по решению не поступало.

Это была последняя из трех петиций, поданных в Верховный суд Трампом. 22 февраля суд отклонил его две другие апелляции — в Висконсине и одну по голосованию в Пенсильвании.

В судах нижестоящих инстанций Трамп проиграл примерно 55 дел и выиграл лишь одно, не повлиявшее на результаты выборов.

В конце ноября суд в штате Пенсильвания отклонил иск Республиканской партии США с требованием признать недействительными бюллетени, которые были присланы по почте в ходе президентских выборов. Трамп подавал иск 22 ноября.

5 ноября во время выступления в Белом доме Трамп пригрозил, что разбирательство по вопросу итогов выборов может закончиться в Верховном суде страны.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября, в них победил демократ Джо Байден.