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На территории реки Обь проходит процесс утилизации нефтепродуктов

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела совещание после ЧП на Оби. Росприроднадзор произвел забор проб воды. Результаты анализов станут известны 16 марта. Ранее была проведена первичная проверка воздуха. Концентрации опасных веществ в образцах не нашли. Территорию прорыва нефтепровода оцепила полиция, сообщает телеканал «Известия». Периодически на месте фиксируют огненные вспышки высотой в 20 см. На опасном участке трубопровода поддерживают низкое давление. Взрыв произошел 7 марта. Из трубопровода под водой разлилось топливо, начался пожар на площади в тысячу квадратных метров. Пострадал один человек, его госпитализировали. В подводном участке трубы находилось 660 т нефти. По факту аварии прокуратура начала проверку.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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