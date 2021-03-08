На территории реки Обь проходит процесс утилизации нефтепродуктов

Губернатор Югры Наталья Комарова провела совещание после ЧП на Оби. Росприроднадзор произвел забор проб воды. Результаты анализов станут известны 16 марта. Ранее была проведена первичная проверка воздуха. Концентрации опасных веществ в образцах не нашли. Территорию прорыва нефтепровода оцепила полиция, сообщает телеканал «Известия». Периодически на месте фиксируют огненные вспышки высотой в 20 см. На опасном участке трубопровода поддерживают низкое давление. Взрыв произошел 7 марта. Из трубопровода под водой разлилось топливо, начался пожар на площади в тысячу квадратных метров. Пострадал один человек, его госпитализировали. В подводном участке трубы находилось 660 т нефти. По факту аварии прокуратура начала проверку.

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