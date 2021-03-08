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Таиланд сократит срок карантина для вакцинированных от COVID-19 иностранцев

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Таиланд с апреля сократит обязательный карантин для вакцинированных от COVID-19 иностранных граждан с двух недель до семи дней. Об этом сообщило 8 марта агентство Reuters.

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Как рассказал в ходе пресс-конференции министр здравоохранения королевства Анутин Чарнвиранкул, прививка должна быть сделана не более чем за три месяца до поездки и не менее чем за 14 дней до нее.

Также туристы должны иметь справку об отсутствии заражения COVID-19 по результатам анализа, сделанного не позднее чем за 72 часа до вылета в Таиланд, и отрицательный результат при анализе на COVID-19 по прибытии в страну. Не привившиеся иностранцы, но имеющие документы об отсутствии коронавируса, будут помещены в карантин на 10 дней.

«Иностранцы, путешествующие в Таиланд с сертификатами о вакцинации <...> должны будут находиться в карантине всего на семь дней», — сказал Анутин. По его словам, прибывающие в страну из Африки должны будут по-прежнему находиться на карантине две недели.

Как отмечается в публикации, строгие требования к въезду и обязательный карантин для всех прибывших сыграли ключевую роль в успехе Таиланда в ограничении распространения вируса до чуть более 26 тыс. случаев заражения и 85 смертей.

Как сообщалось в феврале, после завершении пандемии россияне хотят уехать на отдых в Турцию, Таиланд и Египет. Большая часть граждан РФ (60%) считают, что границы между странами откроются уже в 2021 году.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте 2020 года из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались

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