Врач рассказал о полезных для женщин продуктах

Чтобы улучшить свое здоровье, женщинам рекомендуется есть продукты с высоким содержанием железа, лецитина, клетчатки и йода, а также витаминами С и Е. Об этом 8 марта рассказал специалист сервисов «СберЗдоровье» и «СберМаркет» Маргарита Макуха.

Так, женщинами рекомендовали употреблять в пищу нежирную говядину, печень, чечевицу, какао, морскую капусту и кунжут — в этих продуктах содержится много железа.

«В рационе женщин есть особенности — они нуждаются в определенном спектре витаминов и минералов. Необходимо употреблять продукты, богатые железом. Они препятствуют развитию анемии и поддерживают работу сердечно-сосудистой системы», — цитирует врача-диетолога сервиса «СберЗдоровье» Маргариту Макуху «РИА Новости».

Также женщинам рекомендуется есть морскую рыбу, которая богата жирными кислотами. Они способствуют нормальному синтезу гормонов, поддерживают здоровье и красоту кожи и волос.

Еще одним важным элементов для женского здоровья считает йод. Он содержится в морской капусте, креветках, кальмарах и фейхоа. Эти продукты не только улучшают обменные процессы в организме, но и оказывают профилактические действие против онкозаболеваний.

Для нормальной работы половых гормонов в рацион женщин должны входить яйца и растительные масла — в них содержится лецитин. Витамины С и Е можно получить из цитрусовых, шпината и гречки.

В рационе будущих мам должна присутствовать фолиевая кислота — она содержится в печени, шпинате, грецких орехах, фундуке, жирном твороге.

Ранее в этот день диетолог Римма Мойсенко развеяла мифы о пользе частого употребления фруктов.

По словам эксперта, фрукты не помогают сбрасывать лишний вес, поэтому заменять ими прием пищи не нужно, так как нарушаются липидный и углеводный обмены. Следует есть не более одного жесткого фрукта в день до обеда, причем через час–полтора после завтрака.