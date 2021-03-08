В Госдуме предложат меры против блокировки российских СМИ в соцсетях

Депутаты Государственной думы намерены предложить законодательные решения против блокировки российских СМИ в социальных сетях. Информация об этом опубликована в понедельник, 8 марта, на сайте нижней палаты парламента.

«Решение компании Фейсбук нарушает основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации <…> Со стороны Фейсбук подобное происходит не впервые, ранее также поступали Инстаграм и Твиттер. Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство. Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», — приводят слова председателя Госдумы Вячеслава Володина на сайте.

Он объяснил, что депутаты Госдумы будут обсуждать обеспечение цифрового суверенитета на международном уровне.

«Сегодня во многих государствах — Италии, Австралии, Индии, других странах мира — вырабатывают свои предложения по борьбе с беспределом глобальных IT-компаний, вплоть до самых серьезных мер ответственности. Проблема созрела, чтобы обсуждать ее в международных форматах. Речь может идти о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета», — отметил Володин.

Председатель Госдумы рассказал, что на ближайших международных встречах депутаты обсудят со своими иностранными коллегами этот вопрос и обменяются предложениями по решению проблемы.

Накануне, 7 марта, в социальной сети Facebook заблокировали статьи ТАСС и РБК от 18 февраля о задержании в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы, пометив эту информацию как «ложную». Сообщалось, что сообщения были удалены на основе выводов, сделанных украинским ресурсом StopFake, который утверждает, что задержанные якобы не связаны с неонацистами Украины.

В тот же день Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что блокировка социальной сетью Facebook статьи ТАСС, написанной по официальному релизу ФСБ, является классическим примером политической цензуры. Он напомнил, что в России предусмотрена ответственность за цензуру и препятствование законной деятельности журналистов. По мнению парламентария, пора применить эти нормы.