Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В России предложили называть новые улицы в честь выдающихся соотечественниц
Армия
Военкомат Ленобласти предложил девушкам сдать бывших ухажеров в армию
Культура
«Земля кочевников» названа лучшим фильмом на премии «Выбор критиков»
Общество
В России за сутки зафиксировали 10 253 новых случаев COVID-19
Мир
Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу после планового отключения
Мир
Меган Маркл рассказала о переживаниях королевской семьи из-за цвета кожи ее ребенка
Общество
Умер пианист Дмитрий Башкиров
Интернет
В Госдуме предложат меры против блокировки российских СМИ в соцсетях
Общество
В Москве от COVID-19 вакцинировалось более 700 тыс. человек

В Госдуме предложат меры против блокировки российских СМИ в соцсетях

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты Государственной думы намерены предложить законодательные решения против блокировки российских СМИ в социальных сетях. Информация об этом опубликована в понедельник, 8 марта, на сайте нижней палаты парламента.

«Если взять и закрыть YouTube, мы многих лишим заработка»
Глава СПЧ Валерий Фадеев — о блокировке иностранных интернет-ресурсов, итогах совещания с президентом и ограничениях в период пандемии

«Решение компании Фейсбук нарушает основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации <…> Со стороны Фейсбук подобное происходит не впервые, ранее также поступали Инстаграм и Твиттер. Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство. Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», — приводят слова председателя Госдумы Вячеслава Володина на сайте.

Он объяснил, что депутаты Госдумы будут обсуждать обеспечение цифрового суверенитета на международном уровне.

«Сегодня во многих государствах — Италии, Австралии, Индии, других странах мира — вырабатывают свои предложения по борьбе с беспределом глобальных IT-компаний, вплоть до самых серьезных мер ответственности. Проблема созрела, чтобы обсуждать ее в международных форматах. Речь может идти о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета», — отметил Володин.

Председатель Госдумы рассказал, что на ближайших международных встречах депутаты обсудят со своими иностранными коллегами этот вопрос и обменяются предложениями по решению проблемы.

Накануне, 7 марта, в социальной сети Facebook заблокировали статьи ТАСС и РБК от 18 февраля о задержании в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы, пометив эту информацию как «ложную». Сообщалось, что сообщения были удалены на основе выводов, сделанных украинским ресурсом StopFake, который утверждает, что задержанные якобы не связаны с неонацистами Украины.

В тот же день Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что блокировка социальной сетью Facebook статьи ТАСС, написанной по официальному релизу ФСБ, является классическим примером политической цензуры. Он напомнил, что в России предусмотрена ответственность за цензуру и препятствование законной деятельности журналистов. По мнению парламентария, пора применить эти нормы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021