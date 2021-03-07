В Госдуме назвали политической цензурой блокировку Facebook материала ТАСС

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин считает, что блокировка социальной сетью Facebook статьи ТАСС, написанной по официальному релизу ФСБ, является классическим примером политической цензуры. Такое мнение депутат высказал в воскресенье, 7 марта.

«Администрация Facebook пытается убедить нас, что они лучше сотрудников ФСБ знают, кого задержали сотрудники ФСБ. И ладно бы они опубликовали на этот счет какое-то свое мнение. Нет, они просто удалили материал крупнейшего российского агентства», — сказал Горелкин в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что в России предусмотрена ответственность за цензуру и препятствование законной деятельности журналистов. По мнению парламентария, пора применить эти нормы.

Горелкин также считает недопустимым, чтобы «об российскую прессу так демонстративно вытирали ноги».

Ранее в этот же день стало известно, что Facebook заблокировал опубликованные в соцсети статьи ТАСС и РБК от 18 февраля о задержании в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы, пометив эту информацию как «ложную». При этом новости были написаны на основе официального релиза Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Российские СМИ настаивают, что информация в заметках была изложена корректно. Редакции приняли решение направить запросы в администрацию Facebook.

24 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о миллионных штрафах за нарушение требований по обеспечению устойчивого рунета и санкциях в отношении российских СМИ и граждан со стороны владельцев информационных ресурсов. Совет Федерации одобрил закон 17 февраля. За день до этого документ одобрил профильный комитет СФ по конституционному законодательству.