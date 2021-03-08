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Диетолог предупредила об опасности есть фрукты вечером

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Диетолог Римма Мойсенко развеяла мифы о пользе есть много фруктов, а также предупредила об опасности питаться ими перед сном.

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По словам эксперта, фрукты не помогают сбрасывать лишний вес, поэтому заменять ими прием пищи не нужно, так как нарушается липидный и углеводный обмены. Следует есть не более одного жесткого фрукта в день до обеда, причем через час-полтора после завтрака.

В качестве второго завтрака фрукт нужно есть с какой-нибудь добавкой, например, грушу со свеклой, а морковь — с яблоком.

«В этом случае мы получаем пользу и из груши, и из морковки: и пектиновые вещества, и клетчатку в достаточном количестве, и медленное всасывание идет углеводов, которые заложены во фруктах – получаем мы тогда роскошный продукт», — цитирует эксперта радио Sputnik в понедельник, 8 марта.

Употреблять фрукты во второй половине дня вредно для здоровья, особенно для тех, кто заменяет ими ужин.

«Этого делать категорически нельзя, потому что фрукт сразу же воздействует на кору головного мозга, и она перестает чувствовать гормон лептин, который регулирует энергетический обмен. Вроде как «червячка заморили», есть не хочется», — отметила Мойсенко.

Кроме того, фрукт может привести к лептинорезистентности, при которой мозг не понимает, сколько у него энергии и начинает ее экономить и запасать.

«Он не понимает, что человеку надо худеть. Поэтому фрукт вечером — или вместо ужина, или как «ранний элемент» ужина — такого быть не должно», — заключила она.

В феврале сообщалось, что ученые доказали пользу употребления яблок для улучшения памяти и когнитивных функций.

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