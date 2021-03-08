Карточка с Кобе Брайантом была продана на аукционе почти за $1,8 млн

Редкая карточка новичка с изображением рекордсмена Национальной баскетбольной лиги (NBA) Коби Брайанта, погибшего при крушении вертолета в прошлом году, была продана на аукционе за $1,795 млн.

Как пишет 7 марта Reuters, в результате торгов аукционного дома Goldin Auctions обладателем коллекционной карточки стал анонимный покупатель. Таких реликвий в мире только две штуки.

Отмечается, что лот, находящийся в «безупречном состоянии с черной этикеткой» стал самой дорогой ушедшей с молотка карточкой легендарного баскетболиста.

Карточка новичка выпускается ограниченной серией в дебютном для спортсмена сезоне в высшей лиге и является предметом коллекционирования.

Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек погибли 26 января 2020 года в результате крушения вертолета в Калифорнии. Позже сообщалось, что пилот был дезориентирован из-за неблагоприятных погодных условий.

Брайант — один из самых титулованных баскетболистов США. В течение 20 сезонов (1996-2016 гг.) он выступал за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции атакующего защитника и вместе с командой пять раз завоевывал титул чемпиона. Баскетболист также был лидером клуба за всю его историю по числу сыгранных матчей, набранных очков и совершенных перехватов.

НБА решила внести его в зал славы Национальной баскетбольной ассоциации в мае 2021 года.