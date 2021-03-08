Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Мир
Песков опроверг сообщения о причастности РФ к критике западных вакцин
Общество
У православных христиан началась масленичная неделя
Общество
Людей под завалами на месте взрыва газа в Серпухове нет
Общество
Задержаны трое подозреваемых в похищении и убийстве москвича
Экономика
Bloomberg оценил экономические потери ЕС из-за вялой вакцинации от COVID-19
Мир
Российских военных не было на борту рухнувшего вертолета в ЦАР
Мир
Лидер демократов в сенате поддержал расследование против губернатора Нью-Йорка
Общество
Полицейского задержали по делу о пьяном ДТП с двумя погибшими

Карточка с Кобе Брайантом была продана на аукционе почти за $1,8 млн

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Редкая карточка новичка с изображением рекордсмена Национальной баскетбольной лиги (NBA) Коби Брайанта, погибшего при крушении вертолета в прошлом году, была продана на аукционе за $1,795 млн.

Последний бросок Черной Мамбы: как мир прощается с Коби Брайантом
Гибель знаменитого баскетболиста вызвала шок

Как пишет 7 марта Reuters, в результате торгов аукционного дома Goldin Auctions обладателем коллекционной карточки стал анонимный покупатель. Таких реликвий в мире только две штуки.

Отмечается, что лот, находящийся в «безупречном состоянии с черной этикеткой» стал самой дорогой ушедшей с молотка карточкой легендарного баскетболиста.

Карточка новичка выпускается ограниченной серией в дебютном для спортсмена сезоне в высшей лиге и является предметом коллекционирования.

Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек погибли 26 января 2020 года в результате крушения вертолета в Калифорнии. Позже сообщалось, что пилот был дезориентирован из-за неблагоприятных погодных условий.

Брайант — один из самых титулованных баскетболистов США. В течение 20 сезонов (1996-2016 гг.) он выступал за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции атакующего защитника и вместе с командой пять раз завоевывал титул чемпиона. Баскетболист также был лидером клуба за всю его историю по числу сыгранных матчей, набранных очков и совершенных перехватов.

НБА решила внести его в зал славы Национальной баскетбольной ассоциации в мае 2021 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021