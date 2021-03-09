Переводная картина: ЮMoney возобновил денежные перечисления за рубеж

С 5 марта ЮMoney возобновил работу с 45 международными компаниями-нерезидентами, заявил «Известиям» представитель сервиса. В частности, ограничения ЦБ досрочно сняты с оплаты кошельками ЮMoney в пользу Google, Aliexpress, Booking.com и игровых порталов Steam, Epic Games, Wargaming. Банк России запретил сервису перечисления в адрес иностранных компаний 12 января 2021 года на шесть месяцев. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, массовыми ограничениями регулятор борется с нелегальными казино, форекс-дилерами и букмекерскими конторами.

Снова покупаем

ЮMoney, который входит в экосистему «Сбера», с 5 марта 2021 года возобновил все платежные операции с 45 международными компаниями-нерезидентами после снятия ограничений Банком России. Об этом «Известиям» сообщил представитель сервиса. Он пояснил, что клиенты снова могут оплачивать покупки и услуги на этих площадках кошельком ЮMoney — там, где такой метод подключен. Кроме того, организации, с которых снят запрет ЦБ, теперь вновь могут принимать платежи через ЮKassa и пользоваться всеми преимуществами сервиса, подчеркнули в компании.

По данным «Известий», ограничения больше не распространяются на платежи в адрес Google (в том числе в Play Store), Aliexpress, Booking.com, а также на игровые сервисы Steam, Epic Games, Wargaming.

— ЮMoney продолжает консультироваться с Банком России по вопросу снятия временных ограничений для других компаний-нерезидентов и о ключевых решениях будет сообщать дополнительно, — заявил представитель сервиса.

В Сбербанке перенаправили вопросы «Известий» в ЮMoney.

ЦБ ввел запрет на работу ЮMoney с компаниями-нерезидентами 12 января 2021-го на полгода. Из-за ограничений ЦБ клиенты сервиса не могли провести оплату покупок с помощью кошелька в иностранных интернет-магазинах и получать выплаты на свои кошельки от зарубежных компаний. Введенные в январе ограничения не распространялись на платежи картами ЮMoney в иностранных магазинах, подчеркнул представитель сервиса. Он добавил, что запрет также не затрагивал переводы с кошельков ЮMoney на карты физлиц-нерезидентов или их банковские счета, в том числе в иностранных банках.

В декабре 2020 года по итогам плановой проверки ЦБ аналогичные ограничения были введены по отношению к Qiwi. Сервис тогда ограничил платежи в пользу ряда иностранных мерчантов и выплат с них на срок до шести месяцев, заявил «Известиям» представитель Qiwi. Он подчеркнул, что ограничения распространяются не на все трансграничные операции и в отношении не всех иностранных контрагентов.

Опасные зоны

За 2020 год в связи с пандемией и карантинными мерами значительно выросло количество торговых точек, принимающих онлайн-оплату, а также потребительская активность в этой сфере. Поэтому ЦБ всё больше задумывается о регулировании денежных потоков в e-commerce, пояснил «Известиям» гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

— Работа с нерезидентами фактически означает вывод денег из страны, поэтому именно в этой части действия ЦБ наиболее активны в рамках пресечения отмывания доходов, а также антитеррористической деятельности регулятора. Не исключено и то, что под видом иностранных интернет-магазинов могут скрываться недобросовестные компании, в том числе интернет-казино и форекс-дилеры, — подчеркнул он.

Ограничения, которые ЦБ вводит на перечисления с онлайн-кошельков на счета компаний-нерезидентов, в первую очередь касаются инвестиций в криптовалюты, покупку виртуальных денег в онлайн-казино и других платформах представителей индустрии азартных игр, например, в букмекерских конторах, согласен руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково–РЭШ» Егор Кривошея.

— И азартные игры, и инвестиции в криптовалюты — это области, которые находятся под строгим мониторингом со стороны ЦБ и часто сопровождаются либо запретами, либо серьезными ограничениями, — пояснил он. — Так как онлайн-кошельки — это пространство, где возможны маневры для клиента, запреты платежей через них в подобных опасных зонах — одна из естественных реакций регулятора.

По данным эксперта, 16% пользователей онлайн-кошельков выбирают этот инструмент именно из соображений анонимности.

В марте ограничения сняты с наиболее распространенных онлайн-сервисов и интернет-площадок в России, которые в большинстве случаев работают на международном рынке и строго следуют требованиям регулирования, подчеркнул Егор Кривошея. Поэтому, по его словам, каких-то больших рисков с точки зрения финансовых законов нет. При этом неудобства, которые связаны с запретом платежей в эти компании любым из способов, для клиента означает ухудшение пользовательского опыта.

Обычно особенную опасность представляют более мелкие организации и компании, которые занимаются непрозрачной деятельностью, отметил эксперт, добавив, что иногда снизить этот риск точечными мерами нельзя, поэтому регулятору приходится прибегать к ограничениям по всему рынку.

Снятие запрета на переводы иностранным компаниям через ЮMoney объясняется тем, что сервис выполнил требования регулятора по увеличению прозрачности, выдвинутые в ходе плановой проверки, разъяснил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. По его словам, есть большой объем данных об иностранных контрагентах, который должен быть указан при переводе денег: поскольку какой-то информации не хватило, платежи были запрещены.

В ЦБ оперативно не ответили на запрос «Известий» о возобновлении переводов с кошельков ЮMoney в адрес компаний-нерезидентов. «Известия» направили запросы в Google, Aliexpress и Booking.com. С представителями игровых сервисов связаться не удалось.