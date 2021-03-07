В России студенты смогут сдавать экзамены онлайн с помощью биометрии

Вузы в следующем учебном году смогут проводить экзамены в онлайн-режиме с помощью биометрии. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает 7 марта пресс-служба правительства России.

В документе сказано, что этот формат будет доступен студентам, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Решение о проведении экзаменов с помощью единой биометрической системы будет принимать руководство учебного заведения. Также для этого нужно будет получить согласие студента.

«Такой формат сдачи экзаменов позволит расширить возможности проведения промежуточной аттестации для студентов из отдаленных населенных пунктов. У них появится возможность не приезжать в вуз для сдачи экзаменов», — отмечается в сообщении.

Единая биометрическая система обеспечивает обработку, сбор и хранение персональной информации, ее проверку и передачу в вуз. Студентам нужно будет в ней зарегистрироваться и перед началом экзамена пройти процедуру прокторинга — перед камерой произнести случайную числовую последовательность. Система запомнит поведение пользователя и идентифицирует как человека. После этого она передаст данные в учебное заведение по защищенным каналам. Когда подтвердится личность студента, он будет допущен к экзамену.

5 марта глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что лицензии университетам будут выдавать на неограниченный срок. Сейчас свидетельство о госаккредитации выдается на шесть лет. Однако, как отметил руководитель Рособрнадзора, за вузами и так ведется мониторинг, поэтому в постоянной перерегистрации смысла нет.