Названы наиболее популярные у россиян авианаправления прошедшей зимой

Авианаправление Москва — Сочи стало самым популярным у путешествовавших зимой 2021 года россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса поездок и путешествий Туту.ру, опубликованные 7 марта RT.

Также в пятерку самых популярных направлений вошли: Москва — Санкт-Петербург; Москва — Симферополь; Москва — Краснодар; Москва — Минеральные Воды. Кроме того, отмечается рост интереса к перелетам из Москвы в Махачкалу (в три раза по сравнению с прошлой зимой) и Волгоград (в два раза).

«Средний чек за перелет по России зимой составил 6252 рубля за билет в одну сторону, это на 9% меньше, чем годом ранее, когда за билет платили в среднем 6861 рубль», — говорится в исследовании.

Наибольшее снижение цены среднего чека из топ-20 было выявлено на направлениях Москва — Новосибирск (- 36%), Москва — Санкт-Петербург (- 29%), Москва — Екатеринбург (- 28%) и Москва — Волгоград (- 28%). При этом билеты из Москвы в Симферополь (+6%), Сочи (+5%), Краснодар, Махачкалу и Мурманск.

Днем ранее сообщалось, что Москва и Сочи стали самыми популярными авианаправлениями у россиян на праздничные выходные, приуроченные к 8 Марта.