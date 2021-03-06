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Названы популярные направления для путешествий на праздничные выходные

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Москва и Сочи стали самыми популярными авианаправлениями у россиян на праздничные выходные, приуроченные к 8 марта, следует из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, на выходные, которые продлятся с 5 по 8 марта, в Москву забронировано 23% авиабилетов, в Сочи — 11%, в Санкт-Петербург — 9,2%. Также в список популярных направлений вошли Симферополь (4,5%), Минеральные Воды (3,7%) и Краснодар (3,4%), Калининград (3,3%).

Самыми популярными железнодорожными направлениями стали Москва (выкуплено 27,4% билетов), Санкт-Петербург (13,6%), Нижний Новгород (2,5%), Казань (1,9%) и Хабаровск (1,6%), отмечает RT в субботу, 6 марта.

Ранее, 2 марта, сообщалось, самыми популярными и доступными направлениями для отдыха этой весной у россиян стали Стамбул и Сочи.

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