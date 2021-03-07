Гендиректора Pfizer не пустили в Израиль из-за отсутствия прививки от COVID-19

Генеральному директору компании Pfizer Альберту Бурле отказали во въезде в Израиль из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом 7 марта сообщило издание The Jerusalem Post.

По словам топ-менеджера, он уже получил первую дозу вакцины, но не успел получить вторую. Отмечается, что никто из членов делегации компании не вакцинировался. На вопрос, почему Бурла затягивал эту процедуру, он ответил, что якобы не собирался «идти без очереди», когда есть люди, которым прививка гораздо нужнее.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что власти Израиля утвердили переход к третьему этапу выхода из карантина. В частности, разрешается работа ресторанов, банкетных залов, театров, стадионов с определенными ограничениями. Также разрешены культурные, спортивные и общественные мероприятия, при условии что в помещении будут находиться не более 500 человек, на открытом пространстве — не более 750 человек.

В феврале сообщалось, что Израиль готов начать переговоры с Россией о взаимном признании сертификатов о вакцинации.