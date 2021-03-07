Аскаров в следующем бою поборется за титул UFC

Следующий бой российского бойца Аскара Аскарова пройдет за титул чемпиона в наилегчайшем весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), рассказал тренер спортсмена Абдула Абдулаев.

Накануне Аскаров победил американского бойца Джозефа Бенавидеса единогласным решением судей.

«Да, нам говорили, что следующий бой должен быть за титул. Сейчас подерутся [Дейвесон] Фигейредо и [Брендон] Морено. Мы готовы драться с победителем. Но это будет не раньше августа», — цитирует Абдулаева ТАСС в воскресенье, 7 марта.

Бразильский боец смешанного стиля Дейвесон Фигейредо является чемпионом UFC в наилегчайшем весе.

6 марта сообщалось, что Аскаров превысил лимит наилегчайшего веса и должен будет отдать своему сопернику Бенавидесу 20% из своего гонорара за поединок.