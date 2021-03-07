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В «Роскосмосе» обсуждают конфигурацию и орбиту новой орбитальной станции

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что в настоящее время в госкорпорации обсуждаются конфигурация и орбита новой орбитальной станции, разрабатываемой в России.

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Один из пользователей Facebook спросил Рогозина на его странице о том, есть ли планы по разработке базового блока станции.

«Обсуждаем конфигурацию и орбиту новой станции», — ответил он.

В начале декабря Рогозин заявил, что Россия готовится к созданию новой орбитальной станции, и попросил россиян поделиться предложениями касательно ее облика.

Тогда Рогозин подчеркивал, что станция должна быть многофункциональной, неким заправочно-, ремонтно-, сборочным комплексом-платформой, при этом посещаемой или постоянно обитаемой.

В ноябре ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила развернуть новую российскую орбитальную служебную станцию, которая сможет вести наблюдение за всей поверхностью Земли.

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