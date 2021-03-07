В Ленобласти столкнулись 16 автомобилей

Цепочка ДТП произошла на трассе «Сортавала» в Ленинградской области: в аварию попали 16 автомобилей. Сведений о пострадавших нет, сообщает телеканал «Известия».

Видимость в этом районе ухудшилась из-за метели, на дорогах гололедица. На шоссе образовалась пробка длиной в 4 км.

Северо-Западное управление по мониторингу окружающей среды просит водителей быть осторожными и избегать опасных маневров.

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