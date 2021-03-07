В РФ начал действовать запрет на высадку из транспорта детей без билета

В России вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей за безбилетный проезд, сообщается на сайте Госдумы в воскресенье, 7 марта.

«7 марта вступает в силу закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых», — сказано в сообщении.

Отмечается, что оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья. Таким образом, ситуация, подобная недавнему случаю в Кировской области, когда девочку 12 лет поздно вечером в 20-градусный мороз кондуктор высадила из автобуса, не должна повториться.

1 марта сообщалось, что кондуктор в Кировской области высадила из автобуса 12-летнюю девочку, которой не хватило 1 рубля для оплаты проезда. Школьница возвращалась с акробатики в позднее время суток, из-за мороза у девочки разрядился мобильный телефон.