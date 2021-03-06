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Очевидец сообщил подробности о прорыве нефтепровода на Оби

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Андрей Яцун, ставший очевидцем прорыва нефтепровода на реке Обь под Нижневартовском, рассказал телеканалу РЕН ТВ, как произошла авария.

Мужчина сообщил, что в момент происшествия он с друзьями находился на левом берегу водоема в районе хутора Скрябинка. Там они ждали товарища, который должен был приехать с противоположной стороны.

«Мы видели, как он едет к нам на встречу, и тут произошел взрыв. Ощущение было такое, что взорвался выходящий из-подо льда газ. В этом месте по дну реки проходит нефтяная труба», – сообщил Яцун.

Собеседник телеканала отметил, что после взрыва выехал к месту, где находился его товарищ. Когда он подъехал, то увидел, что его друг жив, на нем была обгоревшая одежда.

«Снегоход его горел, рядом полыхал лед, нефтепродукты, газ. Закидали снегоход снегом, сумели его притушить, хотя он и стал куском пластмассы», – добавил Яцун.

По его словам, пострадавшего увезли в травмпункт. Как заявили в МЧС по региону, он получил ожоги лица и шеи.

Ранее 6 марта сообщалось, что в акватории реки Обь в районе Нижневартовска на нефтепроводе произошел пожар. Отмечалось, что общая площадь выгорания нефтепродуктов на поверхности реки Обь составляла около 1 тыс. кв. м. На данный момент пожар локализован, ведется утилизация остатков углеводородов.

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