В МЧС рассказали о состоянии пострадавшего в результате ЧП на продуктопроводе в ХМАО

В результате возгорания на продуктопроводе в ХМАО пострадал один человек. Об этом рассказали «Интерфаксу» 6 марта в пресс-службе МЧС по региону.

«Он получил ожоги лица, шеи. От госпитализации отказался», – заявила собеседник агентства.

По ее словам, пострадавший не является сотрудником «СибурТюменьГаза» – владельца продуктопровода, на котором случилась авария.

Ранее в этот же день сообщалось, что в акватории реки Обь в районе Нижневартовска зафиксирован пожар, который предположительно случился из-за аварии на трубопроводе. Отмечалось, что общая площадь выгорания нефтепродуктов на поверхности реки Обь составляла около 1 тыс. кв. м. На данный момент пожар локализован, идет утилизация остатков углеводородов.

В Роспотребнадзоре заявили, что руководитель ведомства Светлана Радионова находится на связи с главой ХМАО Натальей Комаровой в связи с присшествием.