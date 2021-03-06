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В администрации ХМАО рассказали о причинах пожара на реке Обь

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Пожар на реке Обь произошел в связи с аварией на трубопроводе. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе администрации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

«Пожар в акватории реки Обь зафиксирован сегодня, 6 марта, в районе Нижневартовска. Предположительно, он произошел в связи с аварией на трубопроводе. Ситуация взята на контроль Росприроднадзором», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Росприроднадзоре со своей стороны отметили, что руководитель ведомства Светлана Радионова находится на связи с губернатором ХМАО Натальей Комаровой. В ближайшее время на место ЧП прибудут инспекторы службы для установления причин случившегося и оценки нанесенного вреда экологии.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, общая площадь выгорания нефтепродуктов на поверхности реки Обь составляет около 1 тыс. кв. м. Собеседник агентства также уточнил, что авария не повлияет на технологический процесс.

О пожаре стало известно ранее в этот же день. Как сообщал руководитель Природнадзора региона Сергей Пикунов, в настоящее время устанавливается точный источник разлива нефтепродуктов.

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