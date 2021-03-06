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Пожар на реке Обь в Югре локализован

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Участок разлива углеводородов на реке Оби в районе Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры локализован, ведется утилизация остатков углеводородов. В настоящее время рисков для населения и окружающей среды нет, сообщил журналистам представитель АО «Сибуртюменьгаз».

«6 марта на подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием», — сказал он.

По его словам, пожар на участке оперативно локализован, в настоящее время ведется утилизация оставшихся углеводородов через предусмотренные проектные решения (амбары дожига), одновременно трубопровод освобождается от углеводородов.

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