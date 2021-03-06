Источник сообщил об одном пострадавшем при ЧП на нефтепроводе в Югре

Один человек пострадал при пожаре после прорыва на нефтепроводе в Югре. Об этом 6 марта сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«В результате прорыва нефтепровода, который стал причиной пожара на реке Оби, пострадал один человек. У него ожоги лица и спины», — заявил собеседник агентства.

Ранее 6 марта сообщалось, в акватории реки Обь зафиксирован пожар. Предположительно, он произошел в связи с аварией на трубопроводе. Ситуация находится на контроле Росприроднадзора.

Со своей стороны в Роспотребнадзоре отметили, что руководитель ведомства Светлана Радионова находится на связи с губернатором ХМАО Натальей Комаровой. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник заявил, что общая площадь выгорания нефтепродуктов на поверхности реки Обь составляет около 1 тыс. кв. м. По словам собеседника агентства, авария не повлияет на технологический процесс.