Турецкий инженер рассказал о тяжелых условиях работы на Илона Маска

Турецкий инженер Бюлент Алтан, который принимал участие в разработке первой ракеты американской компании SpaceX Falcon-1, обвинил ее владельца Илона Маска в том, что он обращался с сотрудниками как с рабами. Об этом 5 марта сообщило издание Hürriyet Daily News.

«Нас оставили одних на острове», — рассказал Алтан в своей книге «Взлет».

Речь идет о начале 2000-х и крошечном острове Омелек, расположенном в Тихом океане. Как утверждает инженер, владелец SpaceX настаивал на том, что они «обязаны преуспеть».

Также инженер сообщил, что в первые годы на острове были большие проблемы с логистикой и еда доставлялась с задержками. Он отметил, что осенью 2005 года работники компании устроили забастовку.

«Через некоторое время самолет, который не смог приземлиться на острове, сбросил замороженные куриные крылышки и сигареты, и мы бросились всё это собирать», — написал турецкий инженер.

Первые испытания Falcon-1 завершились неудачей: ракета взорвалась и упала в океан. Во время второго теста весной 2007-го она вышла в космос. Однако только после третьего испытания работники на острове получили много хорошей еды и напитков.

3 марта сообщалось, что компания SpaceX смогла вертикально посадить прототип предназначенного для миссий на Марс космического корабля Starship по результатам летных испытаний, но спустя несколько минут он взорвался.