В Петербурге арестовали обвиняемую в покушении на убийство блокадницы сиделку

Красносельский районный суд Петербурга вынес постановление об аресте местной жительницы Любови Анисимовой, которую обвиняют в покушении на убийство 98-летней блокадницы. Об этом в субботу, 6 марта, пишет объединенная пресс-служба городских судов в Telegram.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета России, родственники пожилой женщины наняли обвиняемую в качестве сиделки 27 февраля. На следующий день в квартире на проспекте Народного Ополчения Анисимова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировала конфликт со своей подопечной. Она избила пенсионерку, угрожала ей убийством и не давала ей возможность позвонить по телефону с просьбой о помощи.

«Анисимова <...>, имея умысел на убийство <...>, осознавая реальную возможность наступления смерти (потерпевшей) и желая ее наступления, <...> нанесла руками удары в область головы, рук и ног потерпевшей», — указали в пресс-службе судов.

В результате блокадница получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также множество ушибов и ссадины. По данным следствия, на крики пришли соседи, которые обратились в правоохранительные органы. Пожилую женщину доставили в больницу, ее состояние удовлетворительное.

В отношении сиделки было начато уголовное дело по статье «Угроза убийством». Женщину задержали 5 марта, в тот же день ей было предъявлено обвинение. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 мая 2021 года.

В начале сентября 2020 года в Башкирии задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны. У мужчин изъяли часть похищенного у фронтовика имущества.

Фронтовика убили 9 июля в его доме в селе Леуза при ограблении. Известно, что перед смертью пенсионера пытали. Власти региона объявили вознаграждение в 500 тыс. рублей за помощь в поимке злоумышленников.