В Свердловской области следователь МВД спасла из огня соседку с ребенком

В городе Березовский в Свердловской области следователь ОМВД России, майор юстиции Майя Теребенина спасла из горящей квартиры свою соседку с малышом и кошку семьи. Об этом сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк в субботу, 6 марта.

Возгорание произошло под квартирой, где жила следователь. Почуяв запах гари и увидев огонь, она с сыном и собиралась выбегать на улицу, но услышала этажом ниже крики о помощи.

«Их подъезд наполнился дымом, и пройти через него было невозможно. Балконы двух квартир разделяла высокая перегородка, но Майя сумела взять малыша и осторожно перенести его к себе», — отмечается в сообщении.

Затем женщина бросилась в горящую квартиру и вернулась с кошкой. Майор юстиции помогла соседке с ребенком перебраться на свой балкон, после чего все вышли на улицу. Там их ожидали взволнованные родственники.

«Соседка от всего сердца искренне поблагодарила Майю Теребенину: «Спасибо, что вы оказались рядом и спасли нас», — приводит «МВД Медиа» слова Волк.

В январе в городе Березники в Пермском крае многодетная мать Наталья Коляскина вместе с другим очевидцем спасла из горящей квартиры пятерых соседских детей, которые остались одни запертыми в квартире. Младшему ребенку было семь месяцев, старшему — 12 лет.

Коляскина, живущая в соседнем подъезде, увидела дым и бросилась на помощь. Огонь также увидели проходившие мимо молодой человек с девушкой. Юноша выбил окно и залез внутрь квартиры, и они вытащили оттуда всех детей.

Один из детей был госпитализирован в тяжелом состоянии. С ним находилась его мать. Остальных ребят поместили в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.