В Пермском крае многодетная мать спасла на пожаре пятерых соседских детей

В городе Березники Пермского края многодетная мать вместе с другим очевидцем спасла из горящей квартиры пятерых соседских детей. Об этом 23 января сообщает «Комсомольская правда».

Возгорание произошло в пятиэтажном доме на улице Мира. Дети остались одни запертыми в горящей квартире, самому младшему из них всего семь месяцев, а старшему — 12 лет.

Мать троих детей Наталья Коляскина, живущая в соседнем подъезде, увидела дым и бросилась на помощь. Пожар также увидели проходившие мимо молодой человек с девушкой. По словам Коляскиной, юноша выбил окно и залез внутрь квартиры, а они вытащили из квартиры детей.

«Один мальчик весь обожженный. Я его схватила, понесла к себе домой, а потом побежала за всеми остальными. Даже хомячка спасли», — рассказала женщина.

Имя молодого человека пока не известно.

В управлении МЧС по региону уточнили, что площадь пожара составила 9 кв. м. В результате сгорели домашние вещи. Причина возгорания устанавливается.

По словам самих детей, один из них, трехлетний мальчик, поджег спичками диван. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас с ним находится его мать. Остальные дети помещены в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

22 января сообщалось, что в Уссурийске полицейские эвакуировали жильцов дома, где начался пожар, и своими силами локализовали возгорание до приезда пожарных.