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Задержаны трое подозреваемых в заказном убийстве мужчины в Подмосковье

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Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в похищении и убийстве мужчины в Подмосковье. Заказчиком преступления оказался бывший тесть скончавшегося. Об этом сообщается на сайте ГУ СКР по Москве в субботу, 6 марта.

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Заказчика убийства и двоих его исполнителей задержали благодаря совместной работе следователей Главного следственного управления Следственного комитета России по столице, сотрудников московского уголовного розыска, при силовой поддержке Росгвардии.

По данным следствия, днем 4 марта в районе одного из домов по улице Маршала Тухачевского в столице четыре человека схватили москвича. Используя электрошокер, они насильно посадили его в машину. Преступники вывезли жертву в Красногорск и убили. Они действовали по предварительному сговору.

«В ходе следствия установлено, что заказчиком убийства является бывший тесть потерпевшего», — добавили в СК.

Против подозреваемых возбудили уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 33, пп. «в, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Организация убийства и убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с похищением человека).

В начале февраля МВД по Республике Тыва сообщило о задержании подозреваемой в организации заказного убийства восьмилетней девочки. Так, 61-летняя жительница Кызыла хотела устранить падчерицу после смерти супруга из-за наследства. Она искала человека, который выполнит такой заказ за 180 тыс. рублей.

Правоохранители взяли женщину с поличным, и в роли исполнителя убийства выступил сотрудник уголовного розыска.

Против нее возбудили дело по статьям о приготовлении к преступлению и покушении на преступление и об убийстве. Подозреваемой предъявили обвинение. Ее поместили под стражу.

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