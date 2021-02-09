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В Туве мачеха заказала убийство восьмилетней падчерицы

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В Туве сотрудники региональных управлений уголовного розыска МВД и ФСБ России задержали подозреваемую в организации заказного убийства восьмилетней девочки. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает пресс-служба республиканского МВД по Республике Тыва.

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По одной из версий, 18-летний нижегородец мог планировать расправу в своем учебном заведении

Как стало известно полицейским, 61-летняя жительница Кызыла решила устранить девочку после смерти супруга, так как ребенок являлся первым в очереди на наследство в виде двух квартир.

«Гражданка искала человека, готового выполнить заказ. За убийство она пообещала вознаграждение в размере 180 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

Стражи порядка решили взять женщину с поличным, и в роли исполнителя убийства выступил сотрудник уголовного розыска. Встреча потенциального киллера под оперативным сопровождением и заказчицы состоялась и заказчицы в квартире, а через некоторое время злоумышленница лично передала лжеубийце в качестве аванса 10 тыс. рублей.

Вдобавок к этому женщина сообщила исполнителю информацию о ребенке, в том числе где девочка учится и живет, а также показала школьницу на автобусной остановке и передала орудие преступления — электрошокер. По ее мнению, с помощью прибора можно было совершить убийство девочки.

«С целью подтверждения выполнения заказа псевдоисполнитель представил заказчице сделанную постановочную фотографию и шапку девочки», — добавили в пресс-службе.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и п. «в, з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Подозреваемой уже предъявлено обвинение. Она находится под стражей.

В конце декабря москвичку задержали по подозрению в попытке заказного убийства бывшего мужа за 3 млн рублей. По версии следствия, женщина весной 2020 года решилась на заказ убийства бывшего мужа из-за финансовых разногласий.

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