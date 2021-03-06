Правительство выделит на модернизацию транспортной инфраструктуры 780 млрд рублей

Объем финансирования модернизации транспортной инфраструктуры до 2024 года, в том числе для контейнерных перевозок, составит 780 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области в субботу, 6 марта.

«В целом до 2024 года объемы финансирования, включая средства на инфраструктуры для транзита контейнеров, составят около 780 млрд рублей», — сказал председатель правительства.

Глава кабмина добавил, что развитие транспортной инфраструктуры, в частности Восточного полигона РЖД, является важнейшей задачей для развития угольной отрасли. Новость дополняется.

«Одна из основных задач — это развитие транспортной инфраструктуры для нашего экспорта, прежде всего Восточного полигона железных дорог», — отметил он.

По словам Мишустина, это позволит не только расширить выход на рынки стран АТР, но и даст возможность получать больше доходов за счет международного транзита по маршруту Восток – Запад.

«Помимо доставки угля, планируем сократить до семи дней время перевозки контейнеров с Дальнего Востока до наших западных границ», — сообщил он.

Премьер призвал обеспечить долгосрочность поставок угля на восточном направлении.

«Важно решить еще одну задачу — повысить предсказуемость поставок. Для этого необходимо обеспечить долгосрочные, до 3 лет, договоры между РЖД и основными грузоотправителями, угольными компаниями, чтобы появилось представление абсолютно ясное и четкое о том, какой поток грузов будет гарантирован на этом маршруте и сколько можно перевести дополнительно», — считает он.

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию угольной отрасли 2 марта поручил зафиксировать параметры строительства и расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Российский лидер попросил сделать соответствующий график с поквартальной разбивкой до 2024 года включительно и предоставить его ему.

Президент напомнил, что обсуждение этого вопроса ведется с 2018 года, но некоторые проблемы так и остаются нерешенными.

Также Путин поддержал предложение главы Минэкономразвития Максима Решетникова о выделении ОАО «Российские железные дороги» средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для создания инфраструктуры и увеличения вывоза угля из Якутии восточном направлении.

В конце декабря прошлого года правительство России одобрило параметры финансового плана и инвестиционные программы РЖД на 2021–2023 годы объемом более 2 трлн рублей. Согласно документу, в 2021 году планируется завершение мероприятий первого этапа развития железнодорожного сообщения на Дальнем Востоке проекта «Восточного полигона» — БАМа и Транссиба.