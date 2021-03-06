Прямой эфир
Мир
В США блокируют назначение главы ЦРУ из-за отсутствия санкций по СП-2
Наука
Российские ученые открыли новую элементарную частицу
Мир
Венесуэла введет в оборот банкноту номиналом 1 млн боливаров
Мир
Британцы раскритиковали политику ЕС по вакцинации от COVID-19
Мир
Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от «Спутника V»
Армия
Самолет-наблюдатель Ту-214ОН проверил маскировку военных объектов в Крыму
Общество
Попова взяла под личный контроль ситуацию с заражением школьников в Красноярске
Мир
Николас Кейдж женился в пятый раз
Авто
Автомобилистов предостерегли от парковки машины в луже

Автомобилистов предостерегли от парковки машины в луже

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Парковка автомобилей на месте лужи при перепадах температуры может обернуться сложностями при выезде, предупреждает 1 марта портал «Автовзгляд».

Что упало: ОСАГО предложили расширить на сосульки и ямы
ЦБ и страховщики отнеслись к инициативе скептически

Автор публикации обращает внимание, что при заморозках вода в луже за ночь обратится в лед. Если лужа при этом глубокая, то вода может достать до тормозных механизмов и прихватить колодки. В результате колесо машины, стоящее на снегу, при попытке выехать начнет буксовать, «раскапывая» снег до льда, а примерзшее к луже не сдвинется с места. Решить эту проблему способны лопата и лом либо помощь других автомобилистов, которые потянут машину тросом.

Опасность замерзания при попадании воды грозит и барабанным тормозам, которые и вовсе могут заклинить в такой ситуации. Оледенение механизмов может привести к тому, что одну из колодок сорвет с креплений и барабан заклинит. Решить проблему в таком случае возможно лишь полной разборкой устройства.

Кроме того, длительные попытки тронуться с места могут стать причиной повреждения сцепления или проскальзывания ремня и образования на его поверхности и шкивах задиров. Подобные неполадки требуют незамедлительного устранения во избежание поломки всего автомобиля.

Наконец, после выезда из лужи автор советует просушить тормоза, чтобы во время поездки у водителя не возникало проблем с расчетом тормозного пути.

4 марта в МЧС рассказали автомобилистам, что делать, если машина застряла на дороге в метель. По словам спасателей, салон автомобиля покидать не нужно, а первым шагом должен стать сигнал о помощи другим участникам движения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021