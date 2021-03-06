Автомобилистов предостерегли от парковки машины в луже

Парковка автомобилей на месте лужи при перепадах температуры может обернуться сложностями при выезде, предупреждает 1 марта портал «Автовзгляд».

Автор публикации обращает внимание, что при заморозках вода в луже за ночь обратится в лед. Если лужа при этом глубокая, то вода может достать до тормозных механизмов и прихватить колодки. В результате колесо машины, стоящее на снегу, при попытке выехать начнет буксовать, «раскапывая» снег до льда, а примерзшее к луже не сдвинется с места. Решить эту проблему способны лопата и лом либо помощь других автомобилистов, которые потянут машину тросом.

Опасность замерзания при попадании воды грозит и барабанным тормозам, которые и вовсе могут заклинить в такой ситуации. Оледенение механизмов может привести к тому, что одну из колодок сорвет с креплений и барабан заклинит. Решить проблему в таком случае возможно лишь полной разборкой устройства.

Кроме того, длительные попытки тронуться с места могут стать причиной повреждения сцепления или проскальзывания ремня и образования на его поверхности и шкивах задиров. Подобные неполадки требуют незамедлительного устранения во избежание поломки всего автомобиля.

Наконец, после выезда из лужи автор советует просушить тормоза, чтобы во время поездки у водителя не возникало проблем с расчетом тормозного пути.

4 марта в МЧС рассказали автомобилистам, что делать, если машина застряла на дороге в метель. По словам спасателей, салон автомобиля покидать не нужно, а первым шагом должен стать сигнал о помощи другим участникам движения.