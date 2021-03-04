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В МЧС дали советы застрявшим на дороге в метель автомобилистам

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Водителям, чей автомобиль застрял на дороге в метель, следует ждать помощь, не выходя из него, рассказали 4 марта специалисты МЧС России в ответ на запрос ТАСС.

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В том случае, если автомобиль сломался, нужно подать сигнал тревоги прерывистыми гудками или повесить на антенну яркую ткань. Если из машины всё же нужно выйти, следует оставаться в зоне видимости.

Перемещаться в метель и снег в автомобиле следует лишь по большим трассам и шоссе. Водителей, которые отправляются в дорогу в непогоду, в ведомстве призвали позаботиться о том, чтобы смартфон был максимально заряжен, взять с собой теплые вещи, термос с горячим чаем и продукты.

Также в ведомстве напомнили о бесплатном едином номере всех экстренных служб «112», по которому можно звонить круглосуточно с любого телефона и из любой точки России.

Ранее, 6 февраля, в МЧС рассказали о правилах организации безопасных зимних путешествий.

Так, за 10 дней до похода туристической группе необходимо заполнить онлайн-заявку на регистрацию на сайте ведомства, чтобы проинформировать спасателей о предстоящем походе. В случае необходимости к путешественникам будут оперативно направлены спасатели.

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