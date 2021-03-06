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Российские ученые открыли новую элементарную частицу

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Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ), Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и Физического института им. Лебедева РАН (ФИАН) обнаружили новый резонанс элементарной частицы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 6 марта на сайте МФТИ.

Эксперимент был поставлен на Большом адронном коллайдере. Ученым удалось открыть орбитальное возбуждение «прелестно-странного бариона» (официальное название частицы. — Ред.). Отмечается, что эксперимент длился два года, а новая частица была обнаружена с «большой статистической значимостью».

Ранее, 20 февраля, стало известно, что ученым удалось вычислить предел квантовой скорости перемещения атома.

Для эксперимента частицы цезия поместили между двумя противоположно направленными лазерными лучами. Атом переместился без изменения квантового состояния на половину микрометра со скоростью примерно 17 миллиметров в секунду.

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