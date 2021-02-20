Ученые определили предел квантовой скорости перемещения атома

Ученые сделали шаг к созданию квантового компьютера. Физики из Италии, США и Германии определили минимальную скорость перемещения атома без изменения его состояния. Опыт важен для определения предельного времени совершения квантовых вычислений. Для эксперимента частицы цезия поместили между двумя противоположно направленными лазерными лучами. Атом переместился без изменения квантового состояния на половину микрометра со скоростью примерно 17 миллиметров в секунду, передает телеканал «Известия». Квантовые состояния атомов стабильны ничтожно малый период времени. Только в этот миг, который называется временем когерентности, возможно проведение вычислительных операций на будущем квантовом компьютере. Без знания времени когерентности квантовый компьютер не создать.

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