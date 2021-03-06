Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от «Спутника V»

Нельзя отказываться от вакцины «Спутник V» только потому, что она произведена в России. Об этом 5 марта заявил премьер-министр Словакии Игорь Матович на своей странице в Facebook.

Таким образом он отреагировал на призывы местных политиков отказаться от использования этого препарата.

Матович подчеркнул, что несмотря на высказывания о том, что препарат является «геополитическим оружием России», «Спутник V» не будет возвращен в Россию.

«Мы — неотъемлемая часть Евросоюза, но я не могу отказаться от спасения наших людей качественной вакциной только потому, что она сделана в России <...> Я не убийца», — написал он.

К настоящему времени «Спутник V» уже зарегистрировали в более чем 40 странах, в том числе его разрешили применять в странах ЕС — Венгрии и Словакии. Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Согласно опубликованным в феврале медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата, его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев. В отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.