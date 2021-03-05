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В конгрессе США назвали программу F-35 полной катастрофой

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Программы производства и закупок американского истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 в стали «полной катастрофой». Об этом 5 марта заявил председатель комитета по делам ВС Палаты представителей Конгресса США Адам Смит.

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«Процесс закупок (в Минобороны США. – Ред.) за последние 20 лет может быть охарактеризован только как полная катастрофа – в плане происходящего с F-35, LCS (Littoral combat ship – новый корабль прибрежной зоны. – Ред.), <...> бронемашиной, боевыми системами будущих поколений. <...> Мы должны начать работать на этом направлении лучше», — приводит слова ТАСС конгрессмена, который выступал на интернет-семинаре, организованном вашингтонским Институтом Брукингса.

По мнению Смита, комитет, который он возглавляет, должен «зачистить» программы вроде F-35.

«Можно жаловаться на растрату денег, но их уже не вернуть. Теперь мы должны гарантировать, что не растратим больше», — добавил он.

26 февраля издание Forbes сообщило, что высшее руководство ВВС США заговорило о необходимости создания новых легких истребителей, которые будут в себе сочетать дорогие F-22 и F-35, а также более бюджетные реактивные самолеты. Такое заявление сделал начальник штаба ВВС генерал Чарльз Браун-младший. Как уточняет издание, это заявление является негласным признанием того, что программа F-35 Lightning II провалилась.

F-35 – это многоцелевая боевая машина, которая была спроектирована с использованием технологии уменьшения заметности. Вместе с Соединенными Штатами в проекте ее создания участвовали до недавних пор восемь стран: Австралия, Дания, Великобритания, Италия, Канада, Турция, Нидерланды и Норвегия. Однако в 2019 году Вашингтон решил исключить Анкару из числа участников программы в связи с покупкой Турцией у России зенитных ракетных систем С-400. Также приобретают F-35 закупают Израиль и Япония.

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