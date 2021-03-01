Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
На Байкале зафиксировали подземный толчок
Мир
В Эстонии ввели новые ограничения из-за ситуации с COVID-19
Авто
Минпромторг дополнил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
Происшествия
Экс-участницу Little Big нашли мертвой в квартире в Петербурге
Общество
Кошатников среди россиян оказалось почти вчетверо больше собачников
Общество
Ограничение на транзит по МКАД грузовиков более 12 т стало постоянным
Происшествия
Более 70 школьников отравились в Красноярске
Интернет
Пушков рассказал о риске для Twitter потерять Россию
Общество
В России за сутки зарегистрировали более 11,5 тыс. новых случаев коронавируса

ВВС США негласно признали провал F-35

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Высшее руководство Военно-воздушных сил (ВВС) США заговорило о необходимости создания новых легких истребителей, которые будут сочетать в себе дорогие F-22 и F-35, а также более бюджетные реактивные самолеты. Об этом пишет Forbes.

Статус партнера: Турция хочет вернуться в проект истребителя F-35
В Вашингтоне пока не готовы отказаться от наказания Анкары за российские С-400 — даже при очевидной необходимости перезагрузки двусторонних отношений

Такое заявление в феврале сделал начальник штаба ВВС генерал Чарльз Браун-младший. Таким образом, как уточняет издание, заявление высокопоставленного американского офицера является негласным признанием того, что программа самолетов F-35 Lightning II провалилась.

В материале от 26 февраля указывается, что программа должна была произвести тысячи истребителей, чтобы заменить почти все существующие тактические боевые самолеты, находящиеся на вооружении ВВС, ВМФ и Корпуса морской пехоты. Однако спустя 15 лет у американских военных появилось только 250 самолетов F-35.

В статье проводится параллель между ситуацией с этими самолетами и двухместным тактическим бомбардировщиком дальнего радиуса действия F-111 Aardvark.

Так, журнал напомнил, что проект последнего самолета был запущен с 1961 году и спустя три года был выпущен первый истребитель. Тогда планировалось, что ВВС и ВМФ закупят 1700 этих самолетов. Однако машины не оправдали технических ожиданий, а их фактическая стоимость в пять раз превысила проектную. В итоге ВВС закупили около 550 F-111 исключительно для дальних атак.

«F-35, конечно, обладает многими качествами F-111. Единый базовый набор систем, упакованный в три в целом одинаковых планера, должен удовлетворять потребностям ВВС, Военно-морского флота (ВМФ) и Корпуса морской пехоты (КМП), не говоря уже об иностранных эксплуатантах», — пишет издание.

В Forbes отметили, что признания руководителей ВВС в том, что они, вероятно, не смогут заменить F-16 таким же количеством F-35, неудивительны. Для этого нужно или закупать истребители старого поколения, или запускать программу по выпуску новых.

При этом шансы успешно разработать новый, доступный по цене легкий истребитель у американских военных примерно равны 30%. Такие перспективы для новой программы предрек аналитик проекта государственного надзора в Вашингтоне Дэна Грейзера, пишет издание.

При этом в статье допускается, что программа нового самолета может стать такой же неудачной, как и последний проект истребителя пятого поколения.

В январе исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер незадолго до своего ухода с поста провел пресс-конференцию, в ходе которой назвал истребитель пятого поколения F-35 «куском …».

Также в январе стало известно, что Пентагон отложил полномасштабное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на неопределенный срок. Боевые испытания переносились с 2017 года. Минобороны назовет новую дату проведения исследований после прохождения истребителями независимой технической экспертизы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021