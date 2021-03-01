ВВС США негласно признали провал F-35

Высшее руководство Военно-воздушных сил (ВВС) США заговорило о необходимости создания новых легких истребителей, которые будут сочетать в себе дорогие F-22 и F-35, а также более бюджетные реактивные самолеты. Об этом пишет Forbes.

Такое заявление в феврале сделал начальник штаба ВВС генерал Чарльз Браун-младший. Таким образом, как уточняет издание, заявление высокопоставленного американского офицера является негласным признанием того, что программа самолетов F-35 Lightning II провалилась.

В материале от 26 февраля указывается, что программа должна была произвести тысячи истребителей, чтобы заменить почти все существующие тактические боевые самолеты, находящиеся на вооружении ВВС, ВМФ и Корпуса морской пехоты. Однако спустя 15 лет у американских военных появилось только 250 самолетов F-35.

В статье проводится параллель между ситуацией с этими самолетами и двухместным тактическим бомбардировщиком дальнего радиуса действия F-111 Aardvark.

Так, журнал напомнил, что проект последнего самолета был запущен с 1961 году и спустя три года был выпущен первый истребитель. Тогда планировалось, что ВВС и ВМФ закупят 1700 этих самолетов. Однако машины не оправдали технических ожиданий, а их фактическая стоимость в пять раз превысила проектную. В итоге ВВС закупили около 550 F-111 исключительно для дальних атак.

«F-35, конечно, обладает многими качествами F-111. Единый базовый набор систем, упакованный в три в целом одинаковых планера, должен удовлетворять потребностям ВВС, Военно-морского флота (ВМФ) и Корпуса морской пехоты (КМП), не говоря уже об иностранных эксплуатантах», — пишет издание.

В Forbes отметили, что признания руководителей ВВС в том, что они, вероятно, не смогут заменить F-16 таким же количеством F-35, неудивительны. Для этого нужно или закупать истребители старого поколения, или запускать программу по выпуску новых.

При этом шансы успешно разработать новый, доступный по цене легкий истребитель у американских военных примерно равны 30%. Такие перспективы для новой программы предрек аналитик проекта государственного надзора в Вашингтоне Дэна Грейзера, пишет издание.

При этом в статье допускается, что программа нового самолета может стать такой же неудачной, как и последний проект истребителя пятого поколения.

В январе исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер незадолго до своего ухода с поста провел пресс-конференцию, в ходе которой назвал истребитель пятого поколения F-35 «куском …».

Также в январе стало известно, что Пентагон отложил полномасштабное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на неопределенный срок. Боевые испытания переносились с 2017 года. Минобороны назовет новую дату проведения исследований после прохождения истребителями независимой технической экспертизы.