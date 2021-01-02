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США перенесли массовое производство F-35 на неопределенный срок

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Пентагон решил отложить полномасштабное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на неопределенный срок. Об этом сообщила агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что ведомство не готово сообщить о готовности провести боевые испытания, которые переносились с 2017 года.

Испытания были назначены на декабрь 2020 года, а до марта должно было быть принято решение о массовом производстве. Новую дату планируется назначить, исходя из независимой технической экспертизы.

20 октября американские сенаторы Роберт Менендес и Джек Рид потребовали уточнить подробности предполагаемой продажи истребителей F-35 Объединенным Арабским Эмиратам, которые якобы могут стать угрозой для нацбезопасности США и безопасности американских войск.

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