США перенесли массовое производство F-35 на неопределенный срок

Пентагон решил отложить полномасштабное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на неопределенный срок. Об этом сообщила агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что ведомство не готово сообщить о готовности провести боевые испытания, которые переносились с 2017 года.

Испытания были назначены на декабрь 2020 года, а до марта должно было быть принято решение о массовом производстве. Новую дату планируется назначить, исходя из независимой технической экспертизы.

20 октября американские сенаторы Роберт Менендес и Джек Рид потребовали уточнить подробности предполагаемой продажи истребителей F-35 Объединенным Арабским Эмиратам, которые якобы могут стать угрозой для нацбезопасности США и безопасности американских войск.