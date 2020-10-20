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В сенате США выразили беспокойство из-за возможной продажи F-35 в ОАЭ

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Американские сенаторы Роберт Менендес и Джек Рид потребовали уточнить подробности предполагаемой продажи истребителей F-35 Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). Соответствующее письмо, с которым ознакомился RT, они направили главам Госдепартамента и Пентагона.

В документе политики напомнили, что ОАЭ среди прочего сотрудничает с РФ и Китаем в сфере вооружения. Кроме того, в 2017 году Абу-Даби и Москва подписали соглашение, которое предполагает в том числе разработку истребителя пятого поколения и закупку российских самолетов Су-35.

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Сенаторы задались вопросом о том, давали ли ОАЭ какие-либо заверения и гарантии относительно защиты американских технологий от России и Китая, которые якобы могут участвовать в этих программах. Сделка с Абу-Даби может стать угрозой для нацбезопасности США и безопасности американских войск, считают политики.

Также в письме они добавили, что истребитель F-35 является одним из наиболее продвинутых в мире и дает Соединенным Штатам и их партнером «огромное военное преимущество».

Менендес и Рид выразили опасения и по поводу ускоренных сроков заключения сделки. По их мнению, такой вариант помешает специалистам всесторонне рассмотреть целесообразность продажи F-35 ОАЭ.

В сентябре о ситуации вокруг продажи ОАЭ истребителей F-35 высказался советник президента США Джаред Кушнер. Он заявил, что американская администрация «серьезно обсуждает» данный вопрос.

«Посмотрим, что будет, когда мы проведем консультации с Израилем, конгрессом и другими партнерами», — добавил Кушнер.

В сентябре 2019 года США одобрили продажу Польше 32 истребителей F-35. В Пентагоне уточнили, что поставка F-35 даст Польше «значимый оборонный потенциал для отражения агрессии в регионе и обеспечит принцип оперативной совместимости с вооруженными силами США».

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