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Скопинский маньяк захотел увидеться с рожденными его жертвой детьми

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Скопинский маньяк Виктор Мохов, похитивший двух несовершеннолетних девушек и насиловавший их годами, захотел встретиться с рожденными одной из его пленниц сыновьями. Об этом 5 марта он рассказал Telegram-каналу «112».

«Ни слов раскаяния, ни просьб о прощении»
После 17 лет заключения на свободу выходит преступник, почти четыре года удерживавший в рабстве двух девушек

Два мальчика появились на свет в «бункере», где Мохов держал своих жертв. По его словам, он забирал детей и подбрасывал в подъезды многоэтажных домов, подписав их имена, дату рождения и оставив просьбу «отдать их в хорошие руки». Одному сыну сейчас 20 лет, второму — 18.

«Да, один Владик, другой Олег. А где они, как найти, можно ли познакомиться — как узнать? Посмотреть на них очень хотел бы», — заявил Мохов.

Он отметил, что от детей не отказывался, ничего плохого им не желает.

«Так вот получилось. Я бы с удовольствием их себе оставил, но не было такой возможности», — добавил мужчина.

В 2000 году Мохов похитил 14-летнюю Екатерину М. и 17-летнюю Елену С. Он заточил их в подземный «бункер» на своей даче. Почти четыре года мужчина насиловал жертв, избивал и морил голодом. Девушки смогли выйти из заточения только в мае 2004 года, когда Екатерине удалось передать квартирантке маньяка записку с просьбой о помощи. Девушка обратилась в полицию, после чего пленниц освободили. Летом 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима.

На протяжении 17 лет преступник отбыл наказание в колонии ИК-4 в Саратовской области. 3 марта 2021 года он вышел на свободу.

До 4 марта Мохов должен был вернуться в Рязанскую область, но дома его так и не увидели. Согласно предписанию ФСИН, он должен в течение трех рабочих дней встать на учет в местном отделении полиции. Административный надзор за ним будет вестись в течение шести лет.

По сообщениям СМИ, в родной город бывший заключенный вернулся 5 марта. После того как сотрудники одной из гостиниц, где Мохов забронировал номер, отказались заселять его, мужчину забрала полиция.

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