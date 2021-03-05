Аналитики назвали рост цен на нефть неожиданным

Стоимость нефти выросла из-за решения стран ОПЕК+ продлить ограничение на добычу на апрель, рассказал «Известиям» аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов, в пятницу, 5 марта.

«Это была большая неожиданность для рынка, ожидавшего смягчения условий и увеличения добычи. Инвесторы стали опасаться дефицита топлива, который может образоваться при высоком спросе на энергоносители», — сказал эксперт.

В то же время единственное смягчение было сделано для России и Казахстана — страны могут увеличить добычу на 130 тыс. баррелей в сутки и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно, отметил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«Это особенно важно сейчас, когда Россия наращивает экспорт зерна за границу. Остальные страны ОПЕК+ добровольно будут работать в течение месяца на прежних условиях», — добавил исполнительный директор.

По словам Дениса Бадьянова, планируется, что к концу года спрос увеличится на 5,5 млн баррелей в сутки, до докризисных 96 млн баррелей, ведь энергоносители необходимы для сезонных полевых работ, восстановления авиасообщения, запуска предприятий, которые помогают экономике расти, а потребительскому спросу — увеличиваться.

«Крепкая нефть поддерживает и российский рубль, являясь главным драйвером для его роста», — заключил аналитик.

Ранее 5 марта цена майского фьючерса на нефть Brent выросла на 3,58% и достигла $69,13 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Последний раз цена нефти Brent находилась выше $69 за баррель в январе прошлого года.