Скопинский маньяк Мохов рассказал о похищении своих пленниц

Скопинский маньяк Виктор Мохов, 3,5 года державший в бункере двух секс-рабынь, рассказал Telegram-каналу «112» в пятницу, 5 марта, как похитил пленниц.

По его словам, «так сложились обстоятельства».

«Мы просто ехали с Рязани, решили подвезти двух девочек, они на остановке стояли. Пригласили их, они сели в машину», — сказал Мохов.

Он добавил, что девочки курили и «было видно, что они такого, легкого поведения». Когда их пригласили выпить, они согласились. В спиртном не было снотворного, заявил он на уточняющий вопрос.

По словам собеседника Telegram-канала, потом было решено поехать в Скопин. Мужчина надеялся, что «получится переспать» с ними, и старшая девочка, Лена, «согласилась сразу». Младшая, Катя, хотела вернуться домой, потому что было уже поздно и боялась, что «мама будет ругать». Но старшая настояла на том, чтобы поехать к Мохову в Скопин.

Мужчина рассказал, что бункер, в котором он впоследствии держал девочек, он строил для себя, чтобы хранить там овощи и фрукты. Однако в итоге помещение ему понравилось, он затащил туда двухъярусную кровать и «отдыхал там».

По его словам, следователи сами сделали заключение, что он построил подвал, чтобы поместить туда пленниц.

«Я ее разрезал и там сваривал, на месте уже», — сказал Мохов, отвечая на вопрос о том, что конструкция бункера не позволила бы затащить туда кровать после его постройки.

По словам мужчины, в Скопине он пользовался «услугами девушек легкого поведения».

На вопрос, почему он пошел на преступление, он заявил, что девочки пригрозили ему заявлением в полицию об изнасиловании.

Он рассказал, что, когда приехал к себе на участок, угрожая, совершил половой акт с Катей, а «с Леной не получилось».

Затем он проводил девочек в подвал, чтобы они там «переночевали до утра», пообещав отвезти их домой в Рязань.

«А утром зашел к ним, они говорят: вот ты Катю изнасиловал, она была девственница. Я говорю: но следов-то не было, как так? Они говорят, мы заяву на тебя в милицию, и я их не выпустил, закрыл там», — пояснил Мохов, при этом добавив, что в первую ночь также запер их.

На уточняющий вопрос интервьюера о том, что мужчина похитил девочек, он сказал: «Ну там и есть похищение».

Собеседник Telegram-канала рассказал, что постоянно обещал девушкам, что отпустит их, но боялся последствий.

«Ну, они пойдут в милицию, естественно, и я получу срок. Поэтому я определенное число не называл. Но обещал их отпустить. Я сам переживал за них, я видел, как им плохо было, тяжело», — заключил он.

В 2000 году Мохов похитил 14-летнюю Екатерину М. и 17-летнюю Елену С. Он заточил их в подземную темницу на своей даче. Почти четыре года он насиловал жертв, избивал и морил голодом. Выйти из заточения девушки смогли только в мае 2004 года, когда Екатерине удалось передать квартирантке маньяка записку с просьбой о помощи. Та обратилась в полицию, после чего пленниц освободили. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима.

Преступник отбыл 17 лет наказания в колонии ИК-4 в Саратовской области и вышел на свободу 3 марта 2021 года.

Бывший заключенный должен был до 4 марта вернуться в Рязанскую область, но дома его так и не увидели. Согласно предписанию ФСИН, он должен в течение трех рабочих дней встать на учет в местном отделении полиции. Административный надзор за ним будет осуществляться в течение шести лет. По сообщениям СМИ, в родной город он вернулся 5 марта. После того как сотрудники одной из городских гостиниц, где он забронировал номер, отказались заселять его, Мохова забрала полиция.