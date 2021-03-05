На развитие терапии рака выделят 800 млн рублей

На развитие бор-нейтронозахватной терапии рака выделят 800 млн рублей. Новая технология — важнейшее направление лечения онкологии, сообщает телеканал «Известия». Эксперименты показывают, что способ эффективен при терапии опухолей головного мозга и других видов онкозаболеваний, которые плохо поддаются традиционным методам. Во время терапии клетки раковой опухоли поражаются избирательно, не затрагивая здоровые участки. Совершенствованием лечения занимаются в США и Японии.

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