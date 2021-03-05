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Останкинскую башню подсветят розовым цветом 7 и 8 марта

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Видеооткрытка будет появляться на фасаде Останкинской башни 7 и 8 марта, также башню подсветят розовым цветом. Об этом пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) сообщила в пятницу, 5 марта.

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Отмечается, что телебашня примет участие во всероссийской акции «Вам, любимые!», посвященной Международному женскому дню.

«Телебашня ежегодно присоединяется к поздравлениям самой прекрасной половины человечества для создания праздничного и весеннего настроения. С 00:00 7 марта и до 23:59 8 марта на медиафасаде Останкинской телебашни будет появляться праздничная видеооткрытка, а сама башня подсветится розовым цветом», — говорится в тексте.

В акции «Вам, любимые!» задействованы ВДНХ, парк Горького и другие объекты, а также многочисленные площадки по всей стране, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот же день Роструд напомнил, что россияне будут отдыхать в период с 6 по 8 марта в честь празднования Международного женского дня.

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