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Роструд напомнил о длинных выходных в марте

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Россияне будут отдыхать в период с 6 по 8 марта в честь празднования Международного женского дня. Об этом говорится в календаре выходных дней Роструда.

В 2021 году 8 марта приходится на понедельник, этот день будет выходным. Дни с 9 по 12 марта будут рабочими.

Следующие длинные выходные россиян ожидают в мае — с 1 по 3 число, а затем — с 8 по 10. Первые две рабочие недели месяца также будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, пишет НСН.

Всего в 2021 году семь коротких рабочих недель. Последняя завершится в четверг, 30 декабря.

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