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Российский хоккеист Брызгалов развенчал мифы о жизни в США

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Российский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли 2007 года Илья Брызгалов в пятницу, 5 марта, развенчал мифы о жизни в Соединенных Штатах Америки.

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Брызгалов отметил, что в США много нищих и бездомных, а пособие по безработице не позволяет даже оплатить квартиру.

«Ты даже себе самую плохую квартиру за эти деньги не сможешь снять. Как вот ты можешь поступить в университет, если у тебя нет денег? Ты должен показывать выдающиеся результаты по учебе. Но такие и в России могут поступить в университет. А так в США основная часть населения платит по $70 тыс. (около 5,2 млн рублей. — Ред.) в год за обучение», — рассказал Брызгалов в интервью Sport24.

Брызгалов в 2009 году стал чемпионом мира в составе сборной России, также он завоевал бронзу на Олимпийских играх 2002 года. В 2007 году вместе с клубом «Анахайм Дакс» хоккеист взял Кубок Стэнли.

В 2019 году Брызгалов попал в топ-100 вратарей в истории Национальной хоккейной лиги по версии The Hockey News. Спортсмен занял 92-е место.

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