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Названа причина высокой уязвимости мужчин перед коронавирусом

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Из-за геномных особенностей дыхательных путей мужчины больше подвержены риску заразиться коронавирусной инфекцией. К таким выводам пришли ученые из Исследовательского института трансляционной геномики (TGen) в США. Результаты исследования были опубликованы в Nature Medicine.

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Также ученые выяснили, что риск заболеть COVID-19 выше у курильщиков и пожилых людей.

Выводы экспертов были основаны на анализе клеток из носа, дыхательных путей и легких 228 здоровых людей. Ученые исследовали, как коронавирус влияет на три тепа клеток, связанных с вдыханием и выдыханием кислорода, защищающих легкие и нейтрализующих потенциально опасные вещества.

Кроме того, специалисты учли данные исследования о клетках, которые производят фермент 2 - ACE2, служащий «точкой входа» коронавируса в клетки. Выяснилось, что у мужчин, пожилых людей и курильщиков ACE2 является более выраженным, кроме того у них есть ферменты, позволяющие вирусу более свободно заражать организм.

«Помимо сопутствующих заболеваний, таких как высокое кровяное давление и диабет, это исследование помогает объяснить биологию, лежащую в основе того, почему пожилые люди и курильщики могут подвергаться более высокому риску заражения COVID-19 и должны быть приоритетными для профилактических мер и вакцинации», — отметил один из авторов исследования Николас Банович.

Ранее, 27 февраля, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что мужчины больше страдают во время острой фазы коронавирусной инфекции, а женщины дольше переживают последствия болезни.

Баранова отметила, что вирус не имеет специфических последствий, которые были бы одинаковыми для всех. Наоборот, в зависимости от склонности конкретного организма к определенным болезням и возникают самые разные последствия.

23 февраля европейские биологи опубликовали результаты исследования, в которых говорится, что в некоторых случаях коронавирус может приводить к образованию белковых клубков, которые связаны с болезнью Паркинсона и деменцией.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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