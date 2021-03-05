Россия и Белоруссия создадут совместные центры по подготовке военных

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в ходе переговоров в пятницу, 5 марта, договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих. Об этом «Известиям» сообщили в Минобороны РФ.

«Создаваемые российско-белорусские учебно-боевые центры совместной подготовки будут дислоцированы в Нижегородской области Российской Федерации, Калининградской области Российской Федерации и Гродненской области Республики Беларусь», — говорится в заявлении.

2 марта оборонные ведомства России и Белоруссии впервые подписали программу стратегического партнерства на пять лет. Отмечалось, что стратегия должна позволить «четко выстраивать перспективу и развивать» двустороннее сотрудничество.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за базирование в стране российских самолетов. Он также высказался и о сотрудничестве по линии предприятий военно-промышленного комплекса, включая «Интеграл», авиационное и бронетехническое направления.

В конце января источники «Известий» в Минобороны России сообщили, что в этом году российские и белорусские военные запланировали рекордное количество учений. В основном они должны пройти в августе-сентябре. Совместно тренироваться будут саперные части, органы материально-технического обеспечения, военные полицейские и комендантские подразделения двух стран.

Основной задачей тренировок станет подготовка армейских подразделений двух государств к крупнейшим в нынешнем году маневрам «Запад-2021», которые состояться на полигонах России и Белоруссии с 10 по 16 сентября.