Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Собянин поручил разблокировать социальные карты москвичам с 8 марта
Туризм
«Аэрофлот» со 2 апреля откроет рейсы на Сейшелы
Интернет
В Москве включили первую в стране пилотную сеть 5G для пользователей
Наука
Японцы разработали противовирусную пластиковую карту
Общество
Суд приостановил строительство на космодроме Восточный
Мир
В Киеве понадеялись на ускоренное вступление Украины в НАТО
Мир
Депутат ФРГ заявил о вероятности увеличения разногласий ЕС и РФ из-за санкций
Мир
Армения отказалась от участия в конкурсе «Евровидение-2021»
Мир
Литва отказалась рассматривать запрос о выдаче Тихановской Белоруссии

Россия и Белоруссия создадут совместные центры по подготовке военных

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в ходе переговоров в пятницу, 5 марта, договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих. Об этом «Известиям» сообщили в Минобороны РФ.

Время к Сочи: о чем договорились Лукашенко и Путин в Красной Поляне
На встрече, которая продлилась до позднего вечера, президенты обсудили поставку вакцин и вопросы интеграции

«Создаваемые российско-белорусские учебно-боевые центры совместной подготовки будут дислоцированы в Нижегородской области Российской Федерации, Калининградской области Российской Федерации и Гродненской области Республики Беларусь», — говорится в заявлении.

2 марта оборонные ведомства России и Белоруссии впервые подписали программу стратегического партнерства на пять лет. Отмечалось, что стратегия должна позволить «четко выстраивать перспективу и развивать» двустороннее сотрудничество.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за базирование в стране российских самолетов. Он также высказался и о сотрудничестве по линии предприятий военно-промышленного комплекса, включая «Интеграл», авиационное и бронетехническое направления.

В конце января источники «Известий» в Минобороны России сообщили, что в этом году российские и белорусские военные запланировали рекордное количество учений. В основном они должны пройти в августе-сентябре. Совместно тренироваться будут саперные части, органы материально-технического обеспечения, военные полицейские и комендантские подразделения двух стран.

Основной задачей тренировок станет подготовка армейских подразделений двух государств к крупнейшим в нынешнем году маневрам «Запад-2021», которые состояться на полигонах России и Белоруссии с 10 по 16 сентября.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021