Лукашенко рассказал о выявленной в Белоруссии преступной группе

КГБ Белоруссии обнаружил новую группировку, у которой были изъяты арсеналы с тротилом и пластитом. Об этом в пятницу, 5 марта, заявил глава республики Александр Лукашенко в ходе встречи с работниками мотовелозавода.

«Комитет госбезопасности вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли и даже пластита. Кто специалист, тот знает. <...> Это уже новые. Хорошо, что их прикрыли», — цитирует его «БелТА».

В конце января белорусский лидер рассказал, что спецслужбы неоднократно предотвращали попытки взрывов жилых зданий и улиц в республике. Лукашенко уточнил, что все цепочки поставок, угрожающих безопасности страны, раскрыты, а задействованные в подготовке люди задержаны.

Президент также поручил уполномоченным органам «определиться, чего реально не хватает в законодательстве для надежного выявления и пресечения любых действий, направленных против государства».

26 января Лукашенко потребовал от Комитета государственного контроля пресекать любые возможности внешнего финансирования попыток дестабилизации ситуации в стране.